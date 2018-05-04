В Совфеде пообещали жёстко пресекать акции украинских националистов на Крымском мосту

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал намерение украинских националистов провести акцию на Крымском мосту.

«Хочу предупредить, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию с вытекающими отсюда последствиями», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, подобные акции «будут жёстко пресекаться всеми средствами, которые только потребуются».

«Ни одна нога украинского националиста не ступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!» — заключил Клинцевич.

4 мая лидер группировки «Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия»* (ОУН-УПА) Николай Коханивский сообщил о намерении провести акцию на Крымском мосту.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).