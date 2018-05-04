Представитель Украины на Евровидении забыл украинский язык на пресс-конференции

Исполнитель Melovin, который будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2018», забыл украинский язык во время пресс-конференции.

Отвечая на вопросы ведущего и журналистов, певец пытался отвечать на украинском языке, но иногда забывал слова. В такие моменты он запинался, просил помощи у своих помощников либо использовал русские слова.

Во время ответа, не вспомнив, как переводится слово «дань» на украинский язык, он прямо признался в этом.

«Линза, мне кажется, это какая-то… дань. Так на украинском — дань? Или как это? Дань творчеству», — сказал он.

Ранее стало известно, что Украину на конкурсе «Евровидение-2018» будет представлять певец Melovin.