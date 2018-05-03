Число погибших при стрельбе в банке в Армении увеличилось до двух
Скончался полицейский, который получил ранение в результате вооружённого нападения на филиал банка HSBC в центре Еревана. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.
«Старший прапорщик полиции Ара Шахбулдзян, несмотря на усилия медиков, скончался», — написал он в Facebook.
У погибшего осталось двое детей.
Ранее стало известно, что напавшим на банк в Ереване оказался полковник полиции.
3 мая было совершено вооружённое нападение на филиал банка HSBC на перекрёстке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна.
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