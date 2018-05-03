В Армении неизвестные открыли стрельбу в банке

Неизвестные открыли стрельбу в банке в Армении, сообщили в пресс-службе полиции.

Как отмечает РИА Новости, в результате стрельбы ранен один полицейский.

По данным агентства «Новости Армении», в полицию поступил сигнал о том, что в филиале банка HSBC на перекрёстке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна слышны звуки выстрелов.

На месте происшествия работают правоохранители.