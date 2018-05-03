В Армении неизвестные открыли стрельбу в банке
Неизвестные открыли стрельбу в банке в Армении, сообщили в пресс-службе полиции.
- РИА Новости
Как отмечает РИА Новости, в результате стрельбы ранен один полицейский.
По данным агентства «Новости Армении», в полицию поступил сигнал о том, что в филиале банка HSBC на перекрёстке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна слышны звуки выстрелов.
На месте происшествия работают правоохранители.
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