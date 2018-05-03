На Украине правительственный комитет утвердил предприятия для приватизации в 2018 году
- Reuters
«Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг — утверждение правительством. В списке 26 предприятий», — написал Трубаров.
Как отмечается, в список в том числе вошли Одесский припортовый завод, компания «Турбоатом», компания «Азовмаш», Запорожский титано-магниевый комбинат, «Сумыхимпром», «Центрэнерго» и другие.
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о приватизации.