На Украине правительственный комитет утвердил предприятия для приватизации в 2018 году

Правительство Украины в 2018 году планирует продать 26 предприятий. Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Reuters

«Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг — утверждение правительством. В списке 26 предприятий», — написал Трубаров. Как отмечается, в список в том числе вошли Одесский припортовый завод, компания «Турбоатом», компания «Азовмаш», Запорожский титано-магниевый комбинат, «Сумыхимпром», «Центрэнерго» и другие. Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о приватизации.