На Украине правительственный комитет утвердил предприятия для приватизации в 2018 году

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Правительство Украины в 2018 году планирует продать 26 предприятий. Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
На Украине правительственный комитет утвердил предприятия для приватизации в 2018 году
  • Reuters

«Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг — утверждение правительством. В списке 26 предприятий», — написал Трубаров.

Как отмечается, в список в том числе вошли Одесский припортовый завод, компания «Турбоатом», компания «Азовмаш», Запорожский титано-магниевый комбинат, «Сумыхимпром», «Центрэнерго» и другие.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о приватизации.

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