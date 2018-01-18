Рада запретила россиянам участвовать в приватизации на Украине

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Верховная рада запретила юридическим и физическим лицам — резидентам России участвовать в приватизации на Украине.

Как передаёт «Украинская правда», такую поправку принял парламент при голосовании за закон о приватизации госимущества.

Согласно поправке, покупателями объектов приватизации не могут быть лица, которые являются резидентами государства, признанного Радой «агрессором».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что приватизация объектов государственной собственности в стране должна проходить без участия инвесторов из России.

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