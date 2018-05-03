Один человек погиб при стрельбе в банке в Армении

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Один человек погиб в результате стрельбы в банке в Армении.
Один человек погиб при стрельбе в банке в Армении
  • © Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Об этом информирует агентство «Новости Армении» со ссылкой на данные полиции. Также сообщается об одном пострадавшем.

По уточнённым данным, полиция задержала открывшего стрельбу.

По данным РИА Новости, при стрельбе ранены два человека.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в банке в Армении.

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