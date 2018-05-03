Лавров: кризис на Украине был инспирирован извне странами Запада во главе с США

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что кризис на Украине был инспирирован извне западными государствами во главе с Соединёнными Штатами.

«Внутриполитический кризис на Украине был инспирирован извне группой западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на свои и чужие», — сказал министр в интервью итальянскому журналу Panorama.

Он назвал показательным то, что Германия, Польша и Франция, «засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы его растоптали».

«А НАТО, которое до переворота призывало действующего президента Украины не применять армию против протестующих, после госпереворота резко изменило тон и стало призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов «пропорционально», — отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что в линии Запада «в этом сюжете нет ничего проукраинского, всё – антироссийское».

«Мы видим, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации еэсовской программы «Восточное партнёрство», — добавил он.

По его мнению, в течение долгих лет украинскую сторону пытались заставить сделать ложный выбор «с нами или против нас» — между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе, что в конечном итоге «привело к коллапсу украинской государственности, никогда и так не отличавшейся крепостью».