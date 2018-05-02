В Белоруссии создали мобильный телефон для закрытой правительственной связи

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране разработали мобильный телефон для закрытой правительственной связи, имеющий высокую степень защиты информации.

«Главой государства была поставлена задача разработать защищённый мобильный телефон, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом. Он изготовлен в закрытом исполнении», — приводит ТАСС слова Вакульчика.

Он отметил, что телефон позволяет общаться «с высокой степенью защищённости от прослушиваний, перехвата».

«Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона», — сказал Вакульчик.

Он добавил, что подобные аппараты есть всего в нескольких государствах.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с Вакульчиком высказался за открытость КГБ.