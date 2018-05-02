СМИ: В центре Одессы задержан мужчина с гранатой

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Полиция в центре Одессы задержала подозрительного мужчину, у которого изъят предмет, похожий на гранату.

Об этом пишет «Думская».

Отмечается, что мужчина был задержан недалеко от маршрута следования колонны марша националистов «Украинский порядок».

«Злоумышленник задержан, его личность устанавливается. Одной из версий действий задержанного является совершение противоправных действий в отношении участников марша», — заявили в полиции.

Ранее в полиции рассказали о пострадавшем в результате столкновений в Одессе. 2 мая в городе проходят акции в годовщину гибели 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году. 

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