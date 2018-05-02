В СНБО поддержали предложение прекратить участие Украины в деятельности органов СНГ

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Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение прекратить участие украинских представителей в деятельности органов СНГ. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.

«Совет также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений», — говорится в сообщении.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.

12 апреля Порошенко рассказал, что поручил правительству начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов содружества. 

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