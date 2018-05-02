Движение поездов в Армении полностью прекращено
- Reuters
«В связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов ЗАО «ЮКЖД» по согласованию с Министерством транспорта, связи и ИТ Армении временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЮКЖД.
В компании также призвали протестующих разблокировать железнодорожные пути.
Отмечается, что железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД по договору 2008 года.
Ранее сообщалось, что в Ереване протестующие перекрыли входы в ряд министерств.
Минобороны Армении призвало не препятствовать передвижению военного транспорта для обеспечения безопасности страны.