На Украине у россиянина изъяли старинный самовар

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Украинские пограничники изъяли у гражданина России самовар 1870 года изготовления. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля Mitsubishi российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 изготовления», — говорится в сообщении

Отмечается, что гражданин России направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска «Бачевск».

Самовар был изъят и направлен на экспертизу по установлению исторической и культурной ценности.

Ранее стало известно, что на Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина.

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