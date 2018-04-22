На Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина
- РИА Новости
«В пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина России, который находился в международном розыске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину разыскивали в России для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий.
В ведомстве добавили, что о произошедшем проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали полиции.
Ранее стало известно, что на Украине задержали россиянина с поддельным загранпаспортом.