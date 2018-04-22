На Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина

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В Одесской области пограничники задержали россиянина, который разыскивался по линии Интерпола. Об этом информирует Госпогранслужба Украины.
На Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина
  • РИА Новости

«В пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина России, который находился в международном розыске», — говорится в сообщении

Отмечается, что мужчину разыскивали в России для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий.

В ведомстве добавили, что о произошедшем проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали полиции. 

Ранее стало известно, что на Украине задержали россиянина с поддельным загранпаспортом.

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