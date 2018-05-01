В ЛНР сообщили о предотвращении подготовленной Киевом диверсии

Министерство госбезопасности самопровозглашённой Луганской народной республики предотвратило диверсию, запланированную на майские праздники. Об этом заявила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

«Сотрудниками Министерства государственной безопасности Луганской народной республики предотвращена масштабная диверсия, спланированная спецслужбами Украины к майским праздникам», — цитирует её Луганский информационный центр.

Любенко отметила, что от источников в спецслужбах Украины была получена информация о развёрнутом комплексном плане по дестабилизации обстановки в ЛНР, «который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры».

Ранее в МГБ ЛНР рассказали о готовящейся Киевом диверсии в Донбассе в преддверии визита в регион президента Украины Петра Порошенко.