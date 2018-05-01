В ЛНР сообщили о предотвращении подготовленной Киевом диверсии
- Reuters
«Сотрудниками Министерства государственной безопасности Луганской народной республики предотвращена масштабная диверсия, спланированная спецслужбами Украины к майским праздникам», — цитирует её Луганский информационный центр.
Любенко отметила, что от источников в спецслужбах Украины была получена информация о развёрнутом комплексном плане по дестабилизации обстановки в ЛНР, «который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры».
Ранее в МГБ ЛНР рассказали о готовящейся Киевом диверсии в Донбассе в преддверии визита в регион президента Украины Петра Порошенко.