В ЛНР рассказали о готовящейся Киевом диверсии в Донбассе в преддверии визита Порошенко

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В Министерстве госбезопасности самопровозглашённой Луганской народной республики рассказали о готовящейся Киевом диверсии в Донбассе в преддверии визита в регион президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Евгению Любенко.

По её словам, целью провокации на химическом заводе НПП «Заря» в подконтрольном Киеву городе Рубежное является дискредитация самопровозглашённой республики.

«Целью указанной диверсии ставится подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ, расположенных по координатам 49,012205°, 38,417602°», — добавила она.

Разработкой операции, по информации собеседницы агентства, занимается командование оперативно-тактической группы «Луганск».

Ранее Порошенко заявил, что формат военной операции в Донбассе будет изменён 30 апреля.

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