Под Харьковом мужчина бросил «коктейль Молотова» в беседку с детьми

Короткая ссылка
На Украине полицейские возбудили уголовное дело после того, как мужчина бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в беседку, где находились несколько детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Под Харьковом мужчина бросил «коктейль Молотова» в беседку с детьми
  • Facebook
  • © police.kharkov

«Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребёнок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние её здоровья удовлетворительное», — отмечается в сообщении в Facebook.

По данным ведомства, мужчине не понравилось, что во дворе соседского дома громко играет музыка и шумят подростки.  

Как уточняется, кроме 13-летней девочки, никто из детей не пострадал.

Ранее сообщалось, что депутат Рады в Киеве пытался бросить «коктейль Молотова» в коммунальщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных