Эксперт прокомментировал поставку на Украину американских ракетных комплексов Javelin

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепартамента США о том, что на Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.
Эксперт прокомментировал поставку на Украину американских ракетных комплексов Javelin

«Несколько месяцев шли разговоры о поставках этих комплексов вооружения. Ещё ранее на Яворовском полигоне проходили подготовку пять батальонов армии ВСУ, в которых были расчёты, им Javelin должны были быть поставлены. Они отрабатывали разворачивание, сворачивание, имитацию стрельбы на тренажёрах, которые туда доставили американцы. Потом появилась новость о том, что комплексы должны быть поставлены. Но когда она разошлась в информационном поле, американцы притормозили реальную поставку. И вот они передали их накануне даты, когда Порошенко прекратил проведение АТО и переименовал её в общевойсковую операцию, — такое совпадение не случайно», — отметил Леонков.

При этом эксперт считает, что вряд ли поставки Javelin изменят положение дел.

«Сказать, что они сделают погоду, сложно. Потому что всё-таки не наличие современной техники показывает результаты. За те годы, что идёт гражданская война, у армии ВСУ всегда было превосходство в вооружении, однако ополченцам удавалось эффективно бороться, и то самое современное оружие, которое передавали американцы Украине, получить в качестве трофея. Так, например, было со станциями контрбатарейной борьбы», — заключил Леонков.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что на Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.

В марте Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Javelin Украине.

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