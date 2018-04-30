​Норвежец на пластиковых бочках пытался переплыть украинско-румынскую границу по Дунаю

На Украине пограничники задержали гражданина Норвегии, который пытался пересечь на пластиковых бочках украинско-румынскую границу по реке Дунай. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу… Интересным фактом является то, что границу он пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек. Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС», — отмечается в заявлении.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, у него нашли 128 наркосодержащих таблеток.

Пограничники составили процессуальные документы на гражданина Норвегии в связи с попыткой незаконного пересечения госграницы и нарушением правил пребывания на территории Украины. Как отмечается, его дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Румынию нескольких партий контрабандных сигарет.