Норвежец на пластиковых бочках пытался переплыть украинско-румынскую границу по Дунаю
«Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу… Интересным фактом является то, что границу он пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек. Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС», — отмечается в заявлении.
В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, у него нашли 128 наркосодержащих таблеток.
Пограничники составили процессуальные документы на гражданина Норвегии в связи с попыткой незаконного пересечения госграницы и нарушением правил пребывания на территории Украины. Как отмечается, его дальнейшую судьбу решит суд.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Румынию нескольких партий контрабандных сигарет.