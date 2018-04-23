Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Румынию нескольких партий контрабандных сигарет

Сотрудники Госпогранслужбы Украины заявили, что пресекли попытку переправить в Румынию контрабандные сигареты и табак.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что целый ряд нарушителей пытались переправить контрабанду в другую страну, сразу в нескольких местах.

В частности, во время патрулирования военнослужащими Мукачевского отряда в 150 метрах от украинско-румынской границы была замечена группа лиц с пакетами. В ходе преследования неизвестные бросили около 5,7 тыс. пачек сигарет и скрылись от пограничников.

Аналогичный случай произошёл в 200 метрах от границы в другом месте. Там уже другие правонарушители оставили 27 ящиков табака, увидев, что их преследуют правоохранители Черновицкого отряда.

Ещё одна группа из пяти человек с пакетами была замечена пограничниками отдела «Селятин». В этот раз контрабандисты бросили 12 ящиков с табачными изделиями и сбежали.

Всего в разных местах на границе пограничники изъяли около 28 тыс. пачек сигарет.

Ранее украинские пограничники заявили, что обнаружили партию контрабандных сигарет, которую пытались провезти в поезде с рудой в Польшу.