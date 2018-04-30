В ДНР заявили об увеличении числа полётов украинских беспилотников в районе Горловки
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил об увеличении количества полётов беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков в районе Горловки.
- Reuters
«Нашей разведкой зафиксировано увеличение количества полётов беспилотных летательных аппаратов на горловском направлении в зоне ответственности 24-й бригады силовиков», — цитирует РИА Новости Басурина.
Ранее в ДНР также заявили о смене тактики обстрелов со стороны украинских силовиков.
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