В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки
«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Лозовое, Пришиб и Логвиново. Огонь вёлся из 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.