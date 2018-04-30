В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела за прошедшие сутки со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Лозовое, Пришиб и Логвиново. Огонь вёлся из 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ и стрелкового оружия», — говорится в сообщении. Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.