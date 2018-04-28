В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны украинских силовиков

Украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Калиново, Фрунзе и Донецкий, сёл Калиновка и Желобок», — приводит сообщение Луганский информационный центр. Уточняется, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия. Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.