На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили

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В украинском городе Кременчуге неизвестные избили сторонника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и члена его партии Олега Филипаса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что злоумышленники ворвались в частный дом, где находился соратник Саакашвили, нанесли ему многочисленные удары, а потом скрылись в неизвестном направлении.

Мужчина был госпитализирован с переломом голени, обоих предплечий и многочисленными ранами головы и туловища.

В настоящий момент полиция разыскивает нападавших.

Ранее сторонники Саакашвили организовали митинг, на котором потребовали импичмента украинского президента Петра Порошенко.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

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