В Ереване протестующие перекрыли проезд к площади Республики
Отмечается, что также перекрыты прилегающие к площади центральные улицы.
Как сообщается, часть протестующих начала шествие по центральным улицам.
Колонна демонстрантов начала движение от станции метро «Еритасардакан» («Молодёжная») к Ереванскому государственному университету в Ереване.
В колонне находятся в основном студенты, впереди шествия идут митингующие в белых халатах.
Участники акции скандируют лозунги против Республиканской партии Армении.
Ранее стало известно, что армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» заявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении.