В Ереване протестующие перекрыли проезд к площади Республики

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В Ереване протестующие перекрыли проезд к площади Республики, митингующие на автомобилях ездят кругами и сигналят. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что также перекрыты прилегающие к площади центральные улицы.

Как сообщается, часть протестующих начала шествие по центральным улицам.

Колонна демонстрантов начала движение от станции метро «Еритасардакан» («Молодёжная») к Ереванскому государственному университету в Ереване.

В колонне находятся в основном студенты, впереди шествия идут митингующие в белых халатах.

Участники акции скандируют лозунги против Республиканской партии Армении.

Ранее стало известно, что армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» заявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении.

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