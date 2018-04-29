Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о победе украинского движения на флоте в 1918 году.

«29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-жёлтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», — написал Порошенко в Twitter.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом.