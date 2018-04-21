ВМС Украины провели учения вблизи границы с Крымом
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«Военно-морские cилы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что морские пехотинцы выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника и осуществили манёвр подразделениями на угрожающих направлениях.
В свою очередь, артиллерийские подразделения также успешно отработали учебные упражнения.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в Одесской области.