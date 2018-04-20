СБУ провела антитеррористические учения в Одесской области

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Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
СБУ провела антитеррористические учения в Одесской области

«В тренировках, условия которых были максимально приближены к реальным, приняли участие региональные подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, а также сотрудники органов областной и местной власти», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе учений две «диверсионные» группы заминировали военный объект в Одесской области. Остальные участники совместными усилиями должны были найти и обезвредить «взрывные устройства».

В апреле прошлого года сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины провели совместные антитеррористические учения в Херсонской области.

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