Украина вводит в обращение новые монеты
Издание отмечает, что новые гривны будут функционировать одновременно с бумажными и постепенно заменят купюры соответствующего номинала.
Банкноты не будут специально изыматься из оборота, а прекратят производиться.
В течение 2019—2020 годов также планируется ввести в обращение монеты по 5 и 10 гривен.
Поводом для замены бумажных денег послужили долговечность монет и, как следствие, возможность сэкономить до 1 млрд гривен на печати купюр.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит в оборот серию памятных монет с изображением Крыма.