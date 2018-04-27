Украина вводит в обращение новые монеты

Короткая ссылка
С 27 апреля Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, сообщает «Экономическая правда».
Украина вводит в обращение новые монеты

Издание отмечает, что новые гривны будут функционировать одновременно с бумажными и постепенно заменят купюры соответствующего номинала.

Банкноты не будут специально изыматься из оборота, а прекратят производиться. 

В течение 2019—2020 годов также планируется ввести в обращение монеты по 5 и 10 гривен.

Поводом для замены бумажных денег послужили долговечность монет и, как следствие, возможность сэкономить до 1 млрд гривен на печати купюр.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит в оборот серию памятных монет с изображением Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных