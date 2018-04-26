Постпред США при НАТО заявила о поддержке стремлений Украины вступить в альянс

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Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон поддерживает стремления Киева стать членом Североатлантического альянса.

С таким заявлением она выступила на брифинге в Брюсселе. 

«Мы поддерживаем стремления Украины стать членом НАТО», — приводит её слова Укринформ. 

По её словам, Киев достиг прогресса на пути реформ, которые нужны для вступления в НАТО. При этом Хатчисон призвала «двигаться дальше». 

Она добавила, что США надеются, что заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров возобновятся. В настоящее время их блокирует Венгрия. 

Хатчисон отметила, что Вашингтон активно работает над этим вопросом.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак проинформировал сенаторов США о реформах.

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