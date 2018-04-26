В Крыму отреагировали на критику Киева в адрес украинцев за отдых на полуострове

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского Госсовета Алексей Черняк прокомментировал в беседе с RT заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадима Черныша, который назвал «проблемой общества» поездки украинцев на отдых в Крым.

«С каждым годом туристов именно с Украины в Крым приезжает всё больше и больше. Происходит увеличение их числа в разы. Если в 2014 году украинцы были запуганы до невозможности и приехало около 100 тысяч человек, то сейчас в Крым прибывает около миллиона граждан Украины. В летний период зафиксирован самый большой пик пересечения границы. Цифры точные: прохождение границы требует заполнения документов и анкет, и те, кто приезжает с туристической целью, ставят соответствующую отметку», — рассказал Черняк.

Депутат подтвердил, что такая статистика действительно связана с внутренними проблемами самой Украины.

«Я соглашусь со словами Черныша, что действительно есть проблема и в обществе, и в государстве. Что бы они ни делали, какие бы ни выставляли блокпосты, как бы ни запугивали жителей Украины — все, кто приезжает в Крым, отмечают одно: полуостров развивается, процветает, отношение к украинцам доброжелательное. Они спокойно приезжают, разговаривают на украинском языке. Многие туристические компании продают путёвки в Крым на территории Украины», — заключил Черняк

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш в ходе пресс-конференции назвал «проблемой общества» поездки украинцев на отдых в Крым.

Черныш добавил, что не понимает, «как можно ехать сейчас в Крым и поддерживать туристическую отрасль России».