Эксперт прокомментировал лидерство Тимошенко в президентском рейтинге на Украине

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине.

«Нет никакой неожиданности в рейтинге Юлии Тимошенко. Эта женщина очень любит власть. Она не просто профессиональный политик, а народный депутат, пользующийся услугами политтехнологов и пиарщиков. И судя по некоторым её избирательным кампаниям, она прибегала и к услугам иностранных специалистов. Действительно, у Тимошенко на Украине есть свой так называемый электорат, который всегда голосует за бывшего премьера Украины, как бы ни скакал уровень её народной легитимности по рейтинговой таблице», — сказал эксперт.

Ранее данные исследования социологической группы «Рейтинг» показали, что Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине. По данным опроса, её поддержали бы 14% избирателей. Второе место в рейтинге у бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (11%). Замыкает тройку лидеров действующий глава государства Пётр Порошенко (9%).

Опрос проходил с 10 по 22 апреля. В нём приняли участие 6 тыс. совершеннолетних жителей Украины.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.