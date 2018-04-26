СМИ: Работникам горсовета Днепра запретили критиковать Порошенко

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На сессии городского совета Днепра депутаты приняли решение «Об утверждении кодекса поведения», одним из пунктов которого является запрет на критику деятельности президента Украины Петра Порошенко и правительства страны.
СМИ: Работникам горсовета Днепра запретили критиковать Порошенко
  • Reuters

Об этом сообщает интернет-издание Depo.Днепр.

Для контроля за соблюдением кодекса создаётся специальная комиссия, нарушители будут нести дисциплинарную ответственность.

«Работникам горсовета запрещается критиковать деятельность ... и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации. Запрещается создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения и анализ», — говорится в сообщении.

Также сотрудникам горсовета Днепра запрещено появляться в общественных местах в нерабочее время в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине.

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