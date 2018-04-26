СМИ: Работникам горсовета Днепра запретили критиковать Порошенко

На сессии городского совета Днепра депутаты приняли решение «Об утверждении кодекса поведения», одним из пунктов которого является запрет на критику деятельности президента Украины Петра Порошенко и правительства страны.

Об этом сообщает интернет-издание Depo.Днепр.

Для контроля за соблюдением кодекса создаётся специальная комиссия, нарушители будут нести дисциплинарную ответственность.

«Работникам горсовета запрещается критиковать деятельность ... и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации. Запрещается создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения и анализ», — говорится в сообщении.

Также сотрудникам горсовета Днепра запрещено появляться в общественных местах в нерабочее время в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине.