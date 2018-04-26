СМИ: На Украине отменили термин «вуз»

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На Украине отменили термин «высшее учебное заведение» («вуз»).

Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Отмечается, что вместо «вуз» теперь будет использоваться термин «заведение высшего образования», что соответствует закону об образовании. 

Ранее в Минобрнауки Украины предложили дать возможность получать высшее образование на работе.

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