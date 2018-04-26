Порошенко подписал закон об усилении контроля на украинской границе

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об обеспечении пограничной безопасности государства. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
Порошенко подписал закон об усилении контроля на украинской границе
  • Reuters

«Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также на контрольных пунктах въезда-выезда на или с временно оккупированной территории Украины», — говорится в сообщении

Также в законе установлены меры, принимаемые для повышения эффективности работы Госпогранслужбы Украины в области противодействия нелегальной миграции на государственной границе и другим правонарушениям. 

Ранее Порошенко одобрил решение обязать россиян предварительно сообщать о намерении въехать на Украину.

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