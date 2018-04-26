Российские дипломаты провели встречу с лидерами протестов в Армении

Представители российского посольства в Ереване встретились с руководителями акций протеста в столице Армении. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Как уточняется, представители посольства встретились с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном.

«В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Республике Армения», — отмечается на странице представительства в Facebook.

Российская сторона призвала организаторов митингов к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами.

Дипломаты подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля.

Ранее в российском МИД выразили надежду на то, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом поле.