Российские дипломаты провели встречу с лидерами протестов в Армении
Как уточняется, представители посольства встретились с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном.
«В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Республике Армения», — отмечается на странице представительства в Facebook.
Российская сторона призвала организаторов митингов к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами.
Дипломаты подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля.
Ранее в российском МИД выразили надежду на то, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом поле.