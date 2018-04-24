Эксперт оценил заявление Киева об украинских трудовых мигрантах в России
По словам эксперта, такие идеи посещают главу МИД Украины Павла Климкина не в первый раз.
«Этот деятель живёт в виртуальном мире, который слабо соприкасается с реальным», — отметил Дудчак.
Как заявил эксперт, такие заявления вряд ли подействуют даже на самих украинцев.
«Те, кто уехал с Украины, сейчас поддерживают экономику страны вплоть до того, что их переводы влияют на курс гривны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Киев прорабатывает меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России.
Также политик Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал заявление Климкина о том, что в России на настоящий момент проживают около 3 млн украинцев, но эту ситуацию необходимо менять.