Эксперт оценил заявление Киева об украинских трудовых мигрантах в России

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Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Киева об украинских трудовых мигрантах в России.

По словам эксперта, такие идеи посещают главу МИД Украины Павла Климкина не в первый раз.

«Этот деятель живёт в виртуальном мире, который слабо соприкасается с реальным», — отметил Дудчак.

Как заявил эксперт, такие заявления вряд ли подействуют даже на самих украинцев.

«Те, кто уехал с Украины, сейчас поддерживают экономику страны вплоть до того, что их переводы влияют на курс гривны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Киев прорабатывает меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России.

Также политик Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал заявление Климкина о том, что в России на настоящий момент проживают около 3 млн украинцев, но эту ситуацию необходимо менять.

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