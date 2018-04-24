Эксперт оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины
«Заявления Киева о террористической угрозе со стороны российских судов — лишь поиск повода для новых нападок на Россию», — заявил эксперт.
В качестве примера он привёл ситуацию с судном «Норд», которое перевозило рыбу, но было задержано на Украине.
Как отметил Безпалько, ни российские судовладельцы, ни моряки не хотят повторения этого прецедента.
«Потому сегодняшние заявления Киева — это, скорее, популизм и констатация уже случившегося. Целенаправленным ограничением против российских судов оно, скорее всего, стать уже не сможет», — добавил эксперт.
Ранее экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».