Эксперт оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины.

«Заявления Киева о террористической угрозе со стороны российских судов — лишь поиск повода для новых нападок на Россию», — заявил эксперт.

В качестве примера он привёл ситуацию с судном «Норд», которое перевозило рыбу, но было задержано на Украине.

Как отметил Безпалько, ни российские судовладельцы, ни моряки не хотят повторения этого прецедента.

«Потому сегодняшние заявления Киева — это, скорее, популизм и констатация уже случившегося. Целенаправленным ограничением против российских судов оно, скорее всего, стать уже не сможет», — добавил эксперт.

Ранее экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».