Пушков прокомментировал планы Киева вернуть из России 3 млн своих граждан

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал планы властей Украины вернуть 3 млн своих граждан из России.

«Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды… Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — написал он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в России в настоящий момент проживают около 3 млн украинцев, но эту ситуацию необходимо менять.

Украинский политик Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал заявление Климкина.

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