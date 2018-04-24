Пушков прокомментировал планы Киева вернуть из России 3 млн своих граждан
«Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды… Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — написал он.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в России в настоящий момент проживают около 3 млн украинцев, но эту ситуацию необходимо менять.
Украинский политик Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал заявление Климкина.