В Ереване освободили из СИЗО лидера оппозиционного движения

Лидер оппозиционного движения, организовавшего протесты в Ереване, депутат парламента Армении Никол Пашинян освобождён из СИЗО.

Об этом сообщает Интерфакс.

Также освобождены депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

«Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге», — сказал Пашинян.

Ранее kp.ru сообщало, что полиция Еревана задержала лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Накануне президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога.