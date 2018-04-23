В Ереване освободили из СИЗО лидера оппозиционного движения

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Лидер оппозиционного движения, организовавшего протесты в Ереване, депутат парламента Армении Никол Пашинян освобождён из СИЗО.
В Ереване освободили из СИЗО лидера оппозиционного движения
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс.

Также освобождены депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

«Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге», — сказал Пашинян.

Ранее kp.ru сообщало, что полиция Еревана задержала лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Накануне президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога. 

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