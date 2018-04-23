В Ереване освободили из СИЗО лидера оппозиционного движения
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс.
Также освобождены депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.
«Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге», — сказал Пашинян.
Ранее kp.ru сообщало, что полиция Еревана задержала лидера оппозиции Никола Пашиняна.
Накануне президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога.