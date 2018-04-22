Порошенко отметил ценность украинского паспорта

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Ценность украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.
Порошенко отметил ценность украинского паспорта
  • Reuters

«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась в тройке стран с самым заметным ростом ценности гражданства. 

В начале марта Порошенко заявил, что украинский паспорт является одним из самых лучших в мире.

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