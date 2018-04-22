Порошенко отметил ценность украинского паспорта
- Reuters
«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал он в Twitter.
Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.
Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців
#ЦінуймоУкраїнськийПаспортpic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG
Ранее сообщалось, что Украина оказалась в тройке стран с самым заметным ростом ценности гражданства.
В начале марта Порошенко заявил, что украинский паспорт является одним из самых лучших в мире.