Порошенко отметил ценность украинского паспорта

Ценность украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал он в Twitter.

Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners



Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців

#ЦінуймоУкраїнськийПаспортpic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась в тройке стран с самым заметным ростом ценности гражданства.

В начале марта Порошенко заявил, что украинский паспорт является одним из самых лучших в мире.