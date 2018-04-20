На Украине 15 детей госпитализировали с отравлением
- РИА Новости
«Сегодня дети из разных городов и районов области приняли участие в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее приготовленные завтраки. Уже через несколько часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы», — написала она в Facebook.
По словам главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как отмечается, двое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Врачи оценивают состояние остальных как средней степени тяжести.
В октябре сообщалось, что во Львове 18 человек отравились в ресторане.
Также Пятый канал передавал, что в Пензенской области шестеро детей отравились угарным газом.