Число задержанных участников акции в Ереване достигло 233
Полиция Армении задержала 233 человека, принимавших участие в акции в Ереване. Об этом заявил начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
- Reuters
- © Vahram Baghdasaryan
«На данный момент в отделения полиции доставлены 233 человека», — цитирует Джанояна РИА Новости.
Отмечается, что задержания проводятся из-за попыток блокировать улицы города.
18 апреля в ЕС призвали власти и оппозицию Армении проявить сдержанность.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: