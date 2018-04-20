Число задержанных участников акции в Ереване достигло 233

Полиция Армении задержала 233 человека, принимавших участие в акции в Ереване. Об этом заявил начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

Reuters

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«На данный момент в отделения полиции доставлены 233 человека», — цитирует Джанояна РИА Новости. Отмечается, что задержания проводятся из-за попыток блокировать улицы города. 18 апреля в ЕС призвали власти и оппозицию Армении проявить сдержанность.