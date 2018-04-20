Число задержанных участников акции в Ереване превысило 180

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Полиция Армении задержала 183 человека, принимавших участие в акции в Ереване. Об этом заявили в пресс-службе полиции.
Число задержанных участников акции в Ереване превысило 180
  • Reuters
  • © Vahram Baghdasaryan

«По состоянию на 15:30 местного времени в отделения полиции доставлены 183 человека», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна.

Ранее сообщалось о 26 задержанных. 

18 апреля стало известно, что в Ереване задержаны 84 участника акции протеста.

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