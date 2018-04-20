Полиция Армении задержала 26 участников акции в Ереване
- Reuters
- © Vahram Baghdasaryan
«Сотрудники полиции задержали 26 активистов. Если в соответствующее время они не будут отпущены, значит, подозреваются в совершении правонарушений», — сказал он.
Представитель полиции добавил, что движение на улицах Еревана открыто.
Отмечается, что депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян в пятницу, 20 апреля, призвал своих сторонников «парализовать движение всего Еревана».
В Ереване уже несколько дней продолжаются протесты оппозиции против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении.
18 апреля полиция доставила в отделения 84 участника акции протеста в центре столицы Армении.