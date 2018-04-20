Пушков прокомментировал высказывание Порошенко об основании Москвы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко об «опрометчивом основании Москвы» древнерусскими князьями.

«Порошенко создаёт комическую историю Украины — и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник», — написал он.

Ранее украинский лидер, выступая в Верховной раде, где обсуждалось его обращение о создании автокефалии поместной церкви, заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву».

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН также оценил заявление президента Украины.