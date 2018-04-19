В Совфеде назвали спекуляцией заявление Порошенко об «опрометчивости» основания Москвы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, комментируя RT заявление украинского лидера Петра Порошенко об «опрометчивости основания Москвы» киевскими князьями, объяснила его слова попыткой Украины самоутвердиться.

«Уже не осталось никаких козырей, чтобы показать силу Украины, её самостоятельность. Падает экономика, у власти нет никакого авторитета, поэтому предпринимаются попытки привлечь внимание, воззвать к национальному самосознанию. Для этой цели всё и делается. Они спекулируют на исторических фактах, поскольку никаких рычагов больше не осталось», — сказала она.

Парламентарий также отметила, что Киев постоянно пытается украинизировать общую с Россией историю.

«Под это заточены ресурсы интеллектуальные и финансовые. Печально, конечно, что происходит такая агрессивная попытка украинизировать историю, отталкиваясь от нашего совместного прошлого. Признавая, что подобное делается украинскими действующими властями целенаправленно, хочу сказать, что ничем хорошим это не закончится. И плохо будет в первую очередь для самой Украины», — заключила Гумерова.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Верховной раде, где обсуждалось его обращение о создании автокефалии поместной церкви, заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву».