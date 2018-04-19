На Украине при столкновении автомобиля с автобусом погиб один человек

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На шоссе в Ивано-Франковской области Украины произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, передаёт Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

«В результате ДТП пассажир автобуса 1975 рода рождения погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля Dacia Logan и 11 пассажиров автобуса, из которых четверо взрослых и семеро детей 2003 года рождения, автомобилем скорой медицинской помощи доставлены в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что всего в салоне автобуса находились 23 человека, из которых 14 детей.

Ранее сообщалось, что на Украине проверят пассажирский транспорт после ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек.

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