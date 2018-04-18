Число погибших в результате ДТП в Кривом Роге увеличилось до девяти

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На Украине увеличилось до девяти число погибших в результате аварии в Кривом Роге, один из пострадавших скончался в больнице.

Об этом УНИАН сообщил заместитель заведующего приёмным отделением больницы №2 Владимир Степанов.

Уточняется, что от полученных травм скончался 47-летний мужчина. У него были ушибы головы, переломы рёбер, травма лёгких.

Ранее стало известно, что при столкновении трёх транспортных средств в Кривом Роге по меньшей мере восемь человек погибли и 17 пострадали.

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