Число погибших в результате ДТП в Кривом Роге увеличилось до девяти
На Украине увеличилось до девяти число погибших в результате аварии в Кривом Роге, один из пострадавших скончался в больнице.
Об этом УНИАН сообщил заместитель заведующего приёмным отделением больницы №2 Владимир Степанов.
Уточняется, что от полученных травм скончался 47-летний мужчина. У него были ушибы головы, переломы рёбер, травма лёгких.
Ранее стало известно, что при столкновении трёх транспортных средств в Кривом Роге по меньшей мере восемь человек погибли и 17 пострадали.
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