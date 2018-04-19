Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как отмечается, премьер-министр, вице-премьеры и члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового кабмина.

Ранее стало известно, что депутаты парламента Киргизии проголосовали за выражение недоверия составу правительства республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.